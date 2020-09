Bundespolizeiinspektion Hamburg

BPOL-HH: Zeugenaufruf nach Körperverletzung am Bahnhof Hamburg-Tonndorf zum Nachteil einer Zugbegleiterin

Hamburg (ots)

Am 26.08.2020 gegen 23:20 Uhr traf in der Regionalbahn 21388 auf der Fahrt von Hamburg nach Ahrensburg die Zugbegleiterin auf einen männlichen Fahrgast, zugestiegen in Hamburg-Wandsbek, welcher keinen Mund-Nasen-Schutz trug. Sie schlug ihm vor, mittels T-Shirt Mund und Nase zu bedecken. Zu diesem Zwecke begab der Reisende absprachegemäß kurz in die Toilettenkabine, zog sich dementsprechend um und kam mit improvisiertem MNS wieder heraus.

Nun wollte die Zugbegleiterin die Fahrkarte des Mannes kontrollieren, der konnte jedoch keinen gültigen Fahrschein vorlegen.

Der Zug war mittlerweile in Hamburg-Tonndorf angekommen. Der Fahrgast rannte plötzlich aus dem Zug, lief die Treppe vom Bahnsteig hinunter, kehrte unvermittelt wieder um, lief zurück zum Zug, streckte die Zugbegleiterin mittels Schlag ins Gesicht nieder und flüchtete erneut. Möglicherweise bestieg der Täter ein Taxi und ließ sich in den Bereich Ahrensburg fahren. Mehrere Reisende kümmerten sich bis zum Eintreffen von Polizei und Rettungsdienst um die stark blutende Verletzte.

Die Bundespolizei hat zuständigkeitshalber die Ermittlungen übernommen. Wer sachdienliche Hinweise geben kann, die zur Ergreifung des Täters und Aufklärung der Tat führen könnten oder Angaben zu dem möglicherweise benutzten Taxi machen kann, wird gebeten, sich mit dem Ermittlungsdienst der Bundespolizeiinspektion Hamburg unter der Telefonnummer 040-6699505-600 in Verbindung zu setzen.

