BPOLD-B: Bundespolizei nimmt in drei Fällen Graffiti-Sprüher fest

Berlin - Mitte (ots) - Die Bundespolizei nahm in der Nacht zu Dienstag einen Mann vorläufig fest, nachdem er versuchte einen schlafenden Reisenden in einer S-Bahn zu bestehlen. Gegen 4 Uhr erkannten zivile Einsatzkräfte der Bundespolizei in einer am S-Bahnhof Jungfernheide abfahrenden Bahn der Linie 41 einen Mann, der sich über einen schlafenden Reisenden beugte und ihm in die Jackentasche griff, allerdings ohne etwas ...

