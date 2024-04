BPOLD-B: Bundespolizei nimmt Mann mit Softairwaffe fest

Berlin: Mitte (ots) - Nachdem ein 33-Jähriger am Sonntag ein Kind mit einer Flasche bewarf, sucht die Bundespolizei nun nach der betroffenen Familie. Am 7. April 2024 gegen 17:30 Uhr warf ein 33-jähriger Mann auf dem Vorplatz des Berliner Hauptbahnhofes eine gefüllte Plastikflasche auf einen Vater und seine beiden Kinder. Dabei traf er ein etwa 7-jähriges Kind am Bein. Die Bundespolizei ermittelt wegen des Verdachts ...

mehr