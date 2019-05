Bundespolizeidirektion Berlin

BPOLD-B: Bundespolizei deckt Einschleusung auf

Frankfurt (Oder) (ots)

Nachdem zwei Männer am Donnerstag insgesamt acht vietnamesische Staatsangehörige in ihren Fahrzeugen nach Deutschland gebracht hatten, nahmen Bundespolizisten die mutmaßlichen Schleuser auf der Bundesautobahn 12 fest.

Eine Bundespolizeistreife stoppte gegen 11:45 Uhr zwei in Richtung Berlin fahrende Pkw mit tschechischen bzw. rumänischen Kennzeichen auf dem Rastplatz Frankfurt Tor. In den Fahrzeugen befanden sich neben den rumänischen Fahrern im Alter von 25 und 38 Jahren je vier vietnamesische Staatsangehörige. Die insgesamt acht Vietnamesen im Alter von 23 bis 39 Jahren konnten keinerlei Dokumente vorweisen, die eine Einreise und den Aufenthalt in Deutschland legalisiert hätten.

Bundespolizisten nahmen die Geschleusten in Gewahrsam und leiteten Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der unerlaubten Einreise und des unerlaubten Aufenthalts in Deutschland ein. Die zwei rumänischen Fahrer nahmen die Beamten vorläufig fest und leiteten gegen die zwei Männer Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des Einschleusens von Ausländern ein.

Einen 29-jährigen Vietnamesen leiteten die Beamten aufgrund eines Asylgesuchs an die Zentrale Ausländerbehörde in Eisenhüttenstadt weiter. Für die sieben anderen Vietnamesen avisiert die Bundespolizei die Zurückschiebung nach Polen. Die zwei mutmaßlichen Schleuser kamen nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen auf freien Fuß. Die zwei zur Schleusung genutzten Fahrzeuge mussten sie zurücklassen, da diese als Tatmittel beschlagnahmt wurden.

