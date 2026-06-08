Bundespolizeiinspektion Trier

BPOL-TR: Knapp 10.000 Euro Schaden - Bundespolizei stellt mehrere Graffiti-Schmierereien fest

Koblenz (ots)

Mehrere Graffiti-Schmierereien stellte die Bundespolizei am Wochenende im Bereich Koblenz Stadt fest.

Am Hauptbahnhof Koblenz wurden ein dort abgestellter Personenzug auf einer Fläche von 80 qm und eine Lärmschutzwand auf einer Fläche von 20 qm besprüht. Der Schaden beläuft sich auf knapp 6.000 Euro.

Weiterhin teilte ein Anwohner mit, dass die im Bau befindliche Lärmschutzwand im Bereich der Von-Eyß-Straße verunstaltet wurde. Hier liegt der Schaden bei über 3.000 Euro.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Bundespolizei Trier unter der Rufnummer 0651 43678-0 entgegen.

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