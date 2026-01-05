PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Trier mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Bundespolizeiinspektion Trier

BPOL-TR: Bundespolizei übergibt vermissten Ukrainer an Police Luxemburg

Trier (ots)

Am Sonntagmittag gegen 13:15 Uhr nahm die Bundespolizei Trier einen 18-jährigen Ukrainer in Gewahrsam.

Der junge Mann, es war sein 18. Geburtstag, wurde am frühen Mittag alleinreisend, orientierungs- und mittellos im Regionalexpress nach Konz angetroffen. Eine Personalienüberprüfung ergab, dass der Ukrainer am gleichen Tag von den luxemburgischen Behörden als Vermisst gemeldet wurde. In Luxemburg sollte die Möglichkeit einer behördlichen Unterbringung geprüft werden.

Nach Rücksprache wurde er gegen 14:20 Uhr der Police Luxemburg am Grenzübergang Grevenmacher übergeben.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Trier
Stefan Döhn
- Pressesprecher -
Telefon: 0651 - 43678-1009
Mobil: 0176 - 78103841
E-Mail: bpoli.trier.presse@polizei.bund.de
E-Mail: stefan.doehn@polizei.bund.de
http://www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Trier, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Trier mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Trier
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Trier
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren