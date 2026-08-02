Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Zwei Haftbefehle vollstreckt - Bundespolizei nimmt Gesuchten im Essener Hauptbahnhof fest

Essen (ots)

Am 31. Juli stellten Einsatzkräfte der Bundespolizei im Hauptbahnhof Essen einen Mann, der gleich doppelt per Haftbefehl gesucht wurde. Der Gesuchte muss nun eine mehrmonatige Freiheitsstrafe absitzen.

Gegen 21:45 Uhr kontrollierten die Beamten den 42-jährigen deutschen Staatsangehörigen im Essener Hauptbahnhof. Beim Abgleich seiner Personalien in den polizeilichen Fahndungssystemen stießen die Uniformierten auf zwei offene Vollstreckungshaftbefehle der Staatsanwaltschaft Essen. Der wohnungslose Mann war wegen mehrfachen Diebstahls, unter anderem im besonders schweren Fall sowie gemeinschaftlich begangen, zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von 17 Monaten verurteilt worden. Aus diesen Verurteilungen hatte der 42-Jährige noch eine Restfreiheitsstrafe von insgesamt 182 Tagen zu verbüßen. Die Beamten nahmen den Gesuchten fest und verbrachten ihn zur Dienststelle. Nach Abschluss aller polizeilichen und strafprozessualen Maßnahmen überstellten ihn die Bundespolizisten an eine JVA.

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