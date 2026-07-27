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Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei sucht Zeugen Mann nach Schlag gegen den Kopf schwerverletzt im Krankenhaus

Münster (ots)

Ein 65-Jähriger ist in der Nacht zu Freitag (23. Juli) nach einem Schlag gegen den Kopf schwerverletzt in ein Krankenhaus eingeliefert worden, wo er zurzeit noch behandelt wird.

Der verletzte Münsteraner ist in einem Geschäft im Hauptbahnhof mit einem jungen Mann verbal aneinandergeraten. Als beide gegen 3.30 Uhr das Geschäft verlassen hatten, provozierte der 65-Jährige den Unbekannten und trat ihm auf dem Weg durch die Haupthalle wiederholt gegen Oberschenkel und Gesäß. Vor dem Haupteingang ließ der Münsteraner weiterhin nicht von dem Unbekannten ab und versuchte, weitere Tritte zu setzen. Der bislang sehr ruhig gebliebene Mann wehrte sich mit einem rechten Haken gegen den Kopf des 65-Jährigen. Dieser fiel augenblicklich mit dem Kopf auf das Pflaster, wo er reglos liegenblieb. Unmittelbar nach dem Schlag flüchtete der Unbekannte.

Er ist etwa 20-25 Jahre alt, trug eine dunkle Jeans und ein schwarzes T-Shirt. Er hat eine schlanke und sportliche Figur. Zur Tatzeit trug er ein Hämatom unter dem rechten Auge sowie eine Tätowierung auf dem linken Oberarm. Von der Tat und der vorangegangenen Auseinandersetzung liegen gut erkennbare Videobilder vor.

Zeugen und Beteiligte werden gebeten, sich unter 0800 6 888 000 mit der Bundespolizei oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeidirektion Sankt Augustin
Bundespolizeiinspektion Münster
Pressestelle
Markus Heuer
Telefon: 0251 97437 - 1012
E-Mail: presse.ms@polizei.bund.de
X (Twitter): @BPOL NRW

Internet: www.bundespolizei.de

Bahnhofstr. 1
48143 Münster

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.bundespolizei.de oder
unter oben genannter Kontaktadresse.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell

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