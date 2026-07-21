Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei verhaftet 47-Jährigen auf der Autobahn 52

Kleve - Kempen - Niederkrüchten (ots)

Am frühen Dienstagmorgen, 21. Juli 2026, kontrollierte die Bundespolizei im Rahmen der vorübergehend wiedereingeführten Grenzkontrollen auf der Autobahn 52 an der Anschlussstelle Elmpt Reisende in einem grenzüberschreitenden Reisebus bei der Einreise aus den Niederlanden. Hierbei wurden auch die Personalien eines 47-jährigen Polen in den polizeilichen Datenbeständen überprüft. Es stellte sich heraus, dass der Fahrgast mit einem Untersuchungshaftbefehl wegen gefährlicher Körperverletzung gesucht wird. Der Mann wurde daraufhin vor Ort verhaftet und zwecks weiterer Maßnahmen zum Bundespolizeirevier Kempen gebracht. Am Dienstagnachmittag führt die Bundespolizei den Polen dem Haftrichter beim Amtsgericht Krefeld vor.

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