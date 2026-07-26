Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Auseinandersetzung in der S9 - Bundespolizei nimmt Aggressor nach Angriff mit Krückstock in Essen fest

Essen (ots)

Am 24. Juli randalierte ein Mann in einer S-Bahn am Hauptbahnhof Essen, bedrohte das Zugpersonal mit einem Krückstock und beschädigte die Bahn.

Gegen 00:40 Uhr ging bei der Bundespolizei eine telefonische Meldung eines Lokführers über eine aggressive Person in der S-Bahn-Linie S9 am Bahnsteig 10 ein. Der Mann sollte nach ersten Erkenntnissen mit einer Eisenstange um sich geschlagen haben. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte trafen die Beamten den 35-jährigen kroatischen Staatsangehörigen im Fahrzeug mit einem Krückstock in der Hand an. Da sich der Wohnungslose uneinsichtig zeigte und nicht beruhigen ließ, drohten die Uniformierten ihm den Einsatz von unmittelbarem Zwang an. Um weitere Gefahren abzuwenden, brachten die Polizisten den Mann zu Boden und fesselten ihn. Zwei Zugbegleiter im Alter von 29 und 44 Jahren gaben vor Ort an, dass der Beschuldigte zuvor mit dem Krückstock gegen eine Zugtür geschlagen hatte. Als die Bahnmitarbeiter ihn aufforderten, dies zu unterlassen, bedrohte der 35-Jährige die beiden Männer und schwang den Stock gezielt in ihre Richtung. An der betroffenen Tür stellten die Beamten zudem Sachbeschädigungen fest. Die Einsatzkräfte nahmen den Kroaten mit zur Dienststelle, wo er einer erkennungsdienstlichen Behandlung unterzogen wurde. Nach Abschluss aller strafprozessualen Maßnahmen brachten die Beamten den Wohnungslosen zur Verhinderung weiterer Straftaten in das zentrale Polizeigewahrsam in Essen. Die Bundespolizei leitet ein Ermittlungsverfahren wegen Bedrohung, versuchter gefährlicher Körperverletzung und Sachbeschädigung ein.

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