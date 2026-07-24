Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Zeugenaufruf führt zu Fahndungserfolg - Tatverdächtiger identifiziert, Geschädigter erhält gestohlenen Betontrennschleifer zurück

Paderborn (ots)

Nach einem Zeugenaufruf in den Medien vom 17. Juli 2026 hat die Bundespolizei einen Tatverdächtigen identifiziert. Der Eigentümer erhielt den gestohlenen Betontrennschleifer zurück.

Durch die Berichterstattung in Hörfunk und Printmedien aufmerksam geworden, stellte ein Bauherr fest, dass das Werkzeug von seiner Baustelle in Paderborn-Wewer gestohlen worden war. Er meldete sich daraufhin bei der Bundespolizei und erhielt sein Eigentum zurück. Der Tatverdächtige, von dem es Bilder aus der Videoüberwachung des Hauptbahnhofs gab, wurde von Bundespolizisten in einer Kontrolle erkannt. Der 36-jährige Deutsche aus Salzkotten ist wegen verschiedener Eigentumsdelikte polizeibekannt. Erst eine Woche zuvor war er wegen eines gestohlenen E-Scooters bei der Bundespolizei aufgefallen. Gegen ihn wurden Strafverfahren wegen Diebstahls und Hehlerei eingeleitet.

Zum Hintergrund:

Am 16. Juli hatte der Tatverdächtige eine Tasche am Bahnsteig abgestellt und war zunächst unerkannt über die Gleise geflüchtet. Diese Situation führte zu einem Entschärfereinsatz der Bundespolizei unter einstündiger Vollsperrung des Hauptbahnhofs Paderborn.

Link zur Pressemitteilung vom 17. Juli: t1p.de/m70pz

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