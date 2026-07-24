Bundespolizeidirektion Sankt Augustin
BPOL NRW: International gesuchter Straftäter am Flughafen Köln/Bonn festgenommen
Flughafen Köln/Bonn (ots)
Die Bundespolizei hat am Flughafen Köln/Bonn einen international gesuchten Mann unmittelbar nach seiner Einreise festgenommen.
Im Rahmen der grenzpolizeilichen Einreisekontrolle eines Fluges aus Istanbul geriet ein 33-jähriger türkischer Staatsangehöriger in den Fokus der Bundespolizei.
Die polizeiliche Überprüfung ergab einen internationalen Untersuchungshaftbefehl der Staatsanwaltschaft Köln wegen des Verdachts eines Verstoßes gegen das Waffengesetz. Darüber hinaus bestand ein weiterer internationaler Haftbefehl wegen Geldwäsche mit einer noch zu vollstreckenden Restfreiheitsstrafe von 653 Tagen.
Der Mann wurde vor Ort festgenommen. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen überstellten Einsatzkräfte der Bundespolizei den Festgenommenen in den polizeilichen Gewahrsam.
Rückfragen bitte an:
Bundespolizeiinspektion Flughafen Köln/Bonn
Pressestelle
Mathias Kämpfer
Telefon: +49 (0) 2203 95 22-1041
E-Mail: bpolifh.cgn.presse@polizei.bund.de
X (Twitter): @BPOL NRW
www.bundespolizei.de
Postfach 980125
51129 Köln
Weitere Informationen erhalten Sie unter www.bundespolizei.de oder
unter oben genannter Kontaktadresse.
Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell