Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: International gesuchter Straftäter am Flughafen Köln/Bonn festgenommen

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Flughafen Köln/Bonn (ots)

Die Bundespolizei hat am Flughafen Köln/Bonn einen international gesuchten Mann unmittelbar nach seiner Einreise festgenommen.

Im Rahmen der grenzpolizeilichen Einreisekontrolle eines Fluges aus Istanbul geriet ein 33-jähriger türkischer Staatsangehöriger in den Fokus der Bundespolizei.

Die polizeiliche Überprüfung ergab einen internationalen Untersuchungshaftbefehl der Staatsanwaltschaft Köln wegen des Verdachts eines Verstoßes gegen das Waffengesetz. Darüber hinaus bestand ein weiterer internationaler Haftbefehl wegen Geldwäsche mit einer noch zu vollstreckenden Restfreiheitsstrafe von 653 Tagen.

Der Mann wurde vor Ort festgenommen. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen überstellten Einsatzkräfte der Bundespolizei den Festgenommenen in den polizeilichen Gewahrsam.

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