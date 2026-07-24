Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei vollstreckt Haftbefehl auf der Autobahn 40 in Wachtendonk

Kleve - Kempen - Wachtendonk (ots)

Am Donnerstagvormittag, 23. Juli 2026, kontrollierte die Bundespolizei auf der Autobahn 40 an der Anschlussstelle Wachtendonk eine 30-jährige Serbin. Die Frau reiste zuvor als Mitfahrerin in einem in Gelsenkirchen zugelassenen Personenkraftwagen aus den Niederlanden in das Bundesgebiet ein. Die Überprüfung der Personalien der Reisenden in den polizeilichen Datenbeständen ergab, dass die Staatsanwaltschaft Bochum sie mit einem Haftbefehl wegen Diebstahls sucht. Zudem liegen zwei Ausschreibungen zur Aufenthaltsermittlung durch die Ausländerbehörde Bielefeld wegen Verstoßes gegen das Asylgesetz und der Staatsanwaltschaft Essen wegen Diebstahls vor. Die Verurteilte wurde vor Ort verhaftet und zwecks weiterer Sachbearbeitung zum Bundespolizeirevier Kempen gebracht. Hier zahlte die Serbin die fällige Geldstrafe in Höhe von 660 Euro bei der Bundespolizei ein und konnte somit die ihr drohende 22-tägige Haftstrafe abwenden. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen durfte sie ihre Reise fortsetzen.

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