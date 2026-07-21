Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei stellt Anscheinswaffe im Dortmunder Hauptbahnhof sicher

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Dortmund (ots)

Am 20. Juli stellten Einsatzkräfte der Bundespolizei im Dortmunder Hauptbahnhof eine Anscheinswaffe sicher. Gegen den 27-jährigen Mann wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Gegen 13:45 Uhr befanden sich die Einsatzkräfte auf dem Weg zur Dienststelle, als sie vor der Filiale eines Schnellrestaurants vor dem Hauptbahnhof einen Mann bemerkten, der eine pistolenähnliche Waffe griffbereit im rechten Hosenbund trug. Sie sicherten den albanischen Staatsangehörigen und legten ihm Handfesseln an. Bei der anschließenden Durchsuchung stellte sich heraus, dass es sich bei der Waffe um eine Spielzeugpistole und somit um eine Anscheinswaffe handelte. Die Beamten brachten den Wittener zur Dienststelle und beschlagnahmten die Waffe. Im Rahmen der anschließenden Videoauswertung stellten die Polizeikräfte fest, dass der Mann aus Witten bereits zuvor hinter einem Uniformierten mit der Pistole hantiert hatte. Nach bisherigen Erkenntnissen sollte hierdurch offensichtlich eine polizeiliche Kontrolle provoziert werden. Bei der Durchsuchung nach Ausweispapieren fanden die Bundespolizisten zudem ein Portemonnaie, das nicht dem Betroffenen gehörte. Er gab an, es für einen Bekannten mitzuführen. Das Portemonnaie wurde als Fundsache sichergestellt. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der Mann entlassen. Er wollte seine Reise nach Hamm fortsetzen. Die Bundespolizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz ein.

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