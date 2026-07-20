Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei stellt mehrere gefährliche Gegenstände im Düsseldorfer Hauptbahnhof sicher

Bild-Infos

Download

Düsseldorf (ots)

Freitagabend (17. Juli 2026) kontrollierten Bundespolizisten im Zuge der derzeit geltenden Allgemeinverfügung im Düsseldorfer Hauptbahnhof eine 44-jährige Frau und stellten mehrere verbotene Gegenstände sicher.

Gegen 21.40 Uhr wurden die Beamten auf die deutsche Staatsangehörige aufmerksam, da sie sichtbar ein Pfefferspray am Gürtel ihrer Umhängetasche befestigt hatte.

Aufgrund einer derzeit geltenden Allgemeinverfügung für den Düsseldorfer Hauptbahnhof wurde die Frau angesprochen und nach weiteren gefährlichen Gegenständen befragt.

Im Verlauf der Kontrolle gab die 44-Jährige an, mehrere entsprechende Gegenstände mit sich zu führen. Bei der anschließenden Durchsuchung wurden drei weitere Messer sowie drei Kubotans aufgefunden und sichergestellt. Die Frau erklärte, die Gegenstände aus Gründen der Selbstverteidigung mitgeführt zu haben.

Die Frau wurde im Anschluss der Maßnahmen entlassen. Die Bundespolizei leitete gegen die 44-jährige ein Ordnungswidrigkeitenverfahren ein.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell