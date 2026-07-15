Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei verhaftet 42-Jährigen und zieht 6.600 Euro Geldstrafe ein

Düsseldorf (ots)

Während der Ausreisekontrolle eines Fluges nach Istanbul/Türkei stellten die Beamten der Bundespolizei am Flughafen Düsseldorf am gestrigen Dienstagabend (14.07.2026) einen 42-jährigen Belgier fest, der von der Staatsanwaltschaft Hanau gesucht wurde. Diese hatte im Mai dieses Jahres einen Haftbefehl wegen Beitragsvorenthaltung gegen den im Mai 2025 rechtskräftig Verurteilten erlassen. Da er den Gesamtbetrag noch nicht gezahlt hat, wurde die Fahndung veranlasst.

Doch die Ersatzfreiheitsstrafe in Höhe von 110 Tagen konnte der Mann abwenden, indem er die Geldstrafe in Höhe von 6.600 Euro vor Ort bei der Bundespolizei beglich. Im Anschluss setzte er seine Reise fort.

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