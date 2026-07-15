Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei verhaftet 26-Jährigen im Rahmen der vorübergehend wiedereingeführten Grenzkontrollen auf der Autobahn 3

Kleve - Emmerich (ots)

Am Dienstagvormittag, 14. Juli 2026, kontrollierte die Bundespolizei Reisende in einem grenzüberschreitenden Reisebus am Grenzübergang Elten-Autobahn bei der Einreise aus den Niederlanden über die Bundesautobahn 3. Hierbei wurden auch die Personalien eines 26-jährigen Deutschen anhand des vorgelegten Reisepasses in den polizeilichen Datenbeständen überprüft. Es stellte sich heraus, dass der Reisende durch die Staatsanwaltschaft Wiesbaden mit einem Haftbefehl wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte in Tateinheit mit tätlichem Angriff auf Vollstreckungsbeamte und Beleidigung gesucht wird. Hiernach muss der Verurteilte noch eine Geldstrafe in Höhe von 2940 Euro bezahlen oder eine 98-tägige Haftstrafe verbüßen. Der Mann wurde daraufhin vor Ort verhaftet und zwecks weiterer Sachbearbeitung zur Bundespolizei in Kleve gebracht. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen auf der Dienststelle erfolgte die Einlieferung zum Haftantritt in die Justizvollzugsanstalt Kleve, da er den geforderten Geldbetrag nicht aufbringen konnte.

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