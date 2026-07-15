PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeidirektion Sankt Augustin mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei verhaftet 26-Jährigen im Rahmen der vorübergehend wiedereingeführten Grenzkontrollen auf der Autobahn 3

Kleve - Emmerich (ots)

Am Dienstagvormittag, 14. Juli 2026, kontrollierte die Bundespolizei Reisende in einem grenzüberschreitenden Reisebus am Grenzübergang Elten-Autobahn bei der Einreise aus den Niederlanden über die Bundesautobahn 3. Hierbei wurden auch die Personalien eines 26-jährigen Deutschen anhand des vorgelegten Reisepasses in den polizeilichen Datenbeständen überprüft. Es stellte sich heraus, dass der Reisende durch die Staatsanwaltschaft Wiesbaden mit einem Haftbefehl wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte in Tateinheit mit tätlichem Angriff auf Vollstreckungsbeamte und Beleidigung gesucht wird. Hiernach muss der Verurteilte noch eine Geldstrafe in Höhe von 2940 Euro bezahlen oder eine 98-tägige Haftstrafe verbüßen. Der Mann wurde daraufhin vor Ort verhaftet und zwecks weiterer Sachbearbeitung zur Bundespolizei in Kleve gebracht. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen auf der Dienststelle erfolgte die Einlieferung zum Haftantritt in die Justizvollzugsanstalt Kleve, da er den geforderten Geldbetrag nicht aufbringen konnte.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeidirektion Sankt Augustin
Bundespolizeiinspektion Kleve
Uwe Eßelborn

Telefon: (02821) 7451-0
E-Mail: presse.kle@polizei.bund.de
X (Twitter): @BPOL NRW
Internet: www.bundespolizei.de

Emmericher Straße 92-94
47533 Kleve

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.bundespolizei.de oder
unter oben genannter Kontaktadresse.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeidirektion Sankt Augustin mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin
Weitere Meldungen: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren