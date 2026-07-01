POL-OH: Anhängerkupplung entwendet

Osthessen (ots) - Auto kollidiert mit Zaun Bad Hersfeld. Am Dienstag (30.06), gegen 2 Uhr, befuhr eine 38-jährige BMW-Fahrerin aus Polen mit ihrem Auto die B 62 aus Richtung Eichhof kommend in Richtung Bad Hersfeld. In einem Baustellenbereich verlor die Frau aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über ihr Auto und touchierte eine Leitplanke sowie eine ...

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