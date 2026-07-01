POL-OH: Anhängerkupplung entwendet
Fulda (ots)
Kalbach. Zwischen Dienstag (30.06.), 21 Uhr, und Mittwoch (01.07.), 4.45 Uhr, entwendeten Unbekannte von einem Wohnmobil eine Anhängerkupplung des Herstellers "Alko". Das Wohnmobil stand zum Tatzeitpunkt auf einem Sattelauflieger am Rasthof Uttrichshausen. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de melden.
(Jonas Trabert)
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