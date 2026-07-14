Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Mit Softairwaffe in der Unterhose - Bundespolizei stellt mutmaßlichen Ladendieb

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Essen (ots)

Am 13. Juli kam es zu einem Einsatz der Bundespolizei in einem Drogeriemarkt im Essener Hauptbahnhof. Die Einsatzkräfte kontrollierten einen mutmaßlichen Ladendieb und fanden im weiteren Verlauf eine Softairwaffe, die dieser in seiner Unterhose versteckt hatte.

Gegen 19:30 Uhr überprüften die Beamten den deutschen Staatsangehörigen in einer Drogeriefiliale im Hauptbahnhof Essen. Zuvor hatte der Ladendetektiv des Geschäftes beobachtet, wie der Mann ein Getränk öffnete und trank sowie einen Kosmetikartikel im Laden benutzte. Anschließend ließ er die Ware zurück und wollte das Geschäft verlassen, ohne zu bezahlen. Der Zeuge hielt den 31-Jährigen daraufhin bis zum Eintreffen der Bundespolizisten fest. Nach erfolgter Belehrung, zu der sich der Bonner nicht äußerte, durchsuchten ihn die Einsatzkräfte. Dabei fanden sie eine Softairpistole, die der Beschuldigte hinten in seiner Unterhose eingeklemmt versteckt hatte, und beschlagnahmten diese. Die Waffe war nur bei genauerer Betrachtung von einer echten Schusswaffe zu unterscheiden. Der Mann führte keine Ausweisdokumente mit sich und machte mündliche Angaben zu seiner Person. Da die Uniformierten diese aufgrund von Widersprüchen nicht verifizieren konnten, überprüften sie die Fingerabdrücke des 31-Jährigen. Dabei stellten sie die Identität zweifelsfrei fest und entlarvten die zuvor getätigten Angaben als Falschpersonalien. Nach Abschluss der Maßnahmen durfte der Bonner die Dienststelle verlassen. Er muss sich nun wegen Diebstahls, Sachbeschädigung, des Verstoßes gegen das Waffengesetz sowie wegen der Angabe falscher Personalien verantworten.

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