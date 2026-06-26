Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Gestohlenes Smartphone im Schuh versteckt - Bundespolizei nimmt mutmaßlichen Dieb fest

Bonn (ots)

Am Donnerstagabend (25. Juni) nahmen Einsatzkräfte der Bundespolizei einen 21-jährigen algerischen Staatsangehörigen im Bonner Hauptbahnhof vorläufig fest. Ein aufmerksamer Zeuge hatte zuvor entscheidende Hinweise geliefert.

Gegen 21:40 Uhr bemerkte ein Reisender im ICE 24 auf der Fahrt in Richtung Köln, dass sein Smartphone verschwunden war. Das Mobiltelefon hatte zuvor am Sitzplatz neben ihm gelegen und war zum Laden an ein Ladekabel angeschlossen.

Ein Mitreisender schilderte dem Geschädigten, dass ihm ein Mann aufgefallen sei, der wiederholt durch den Zug gegangen sei und sich auffällig für das Gepäck anderer Reisender interessiert habe. Nach der Einfahrt des Zuges in den Bonner Hauptbahnhof wiesen der Geschädigte und der Zeuge die bereits am Bahnsteig befindlichen Bundespolizisten auf den Tatverdächtigen hin. Zur weiteren Sachverhaltsaufklärung wurden alle Beteiligten in die Diensträume der Bundespolizei gebracht.

Bei der anschließenden Durchsuchung fanden die Beamten das entwendete Smartphone versteckt im Schuh des 21-Jährigen auf. Das Mobiltelefon konnte dem rechtmäßigen Eigentümer unmittelbar wieder ausgehändigt werden.

Die weiteren Ermittlungen ergaben, dass der Tatverdächtige bereits mehrfach wegen Eigentumsdelikten polizeilich in Erscheinung getreten ist. Erst drei Tage zuvor war er nach Verbüßung einer viermonatigen Freiheitsstrafe aus der Haft entlassen worden.

Die Beamten nahmen den 21-jährigen zur Durchführung eines beschleunigten Verfahrens vorläufig fest.

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