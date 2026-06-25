Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Erneuter Versuch am selben Schließfach - Bundespolizei erkennt polizeibekannten Tatverdächtigen wieder

Dortmund (ots)

Am 24. Juni versuchte ein polizeibekannter Mann gleich zweimal, den Münzbehälter eines Schließfachs im Dortmunder Hauptbahnhof gewaltsam zu öffnen. Bereits am frühen Morgen war der Tatverdächtige von einer Streife der Bundespolizei auf frischer Tat beobachtet worden. Gegen 2:40 Uhr beobachtete eine Streife der Bundespolizei, wie ein deutscher Staatsangehöriger versuchte, den Münzbehälter eines Schließfachs im Dortmunder Hauptbahnhof unter Zuhilfenahme eines metallischen Gegenstands gewaltsam zu öffnen, um an das darin befindliche Bargeld zu gelangen. Um seine Tat abzuschirmen, öffnete der wohnungslose Mann die Türen benachbarter Schließfächer. Nach bisherigen Erkenntnissen hätte eine gewaltsame Öffnung des Münzbehälters zudem dazu geführt, dass die darüber befindlichen Schließfächer nicht mehr nutzbar gewesen wären. Vor dem Eintreffen der Einsatzkräfte schloss der 40-Jährige das Schließfach, in dem er sein Tatwerkzeug zurückgelassen hatte. Die Bundespolizisten stellten die Identität des Tatverdächtigen fest und beschlagnahmten das Tatwerkzeug spurenschonend. Nach erfolgter Belehrung äußerte sich der Beschuldigte nicht. Eine Durchsuchung nach möglichem Diebesgut verlief negativ. Zudem sicherten die Beamten vorhandene Videoaufzeichnungen und fertigten Lichtbilder des Tatortes an. Der 40-Jährige war in den vergangenen Wochen bereits mehrfach mit einem vergleichbaren Vorgehen strafrechtlich in Erscheinung getreten. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der Beschuldigte entlassen. Gegen 19:10 Uhr informierte ein Mitarbeiter die Bundespolizei erneut über eine Person, die versuchte, dasselbe Schließfach gewaltsam aufzubrechen. Über die Videoüberwachungsanlage beobachteten die Einsatzkräfte die Tat und erkannten den am Morgen bereits kontrollierten 40-Jährigen wieder. Noch bevor die Streife eintraf, entfernte sich der Tatverdächtige in Richtung Dortmunder Innenstadt. Die Beamten sicherten die Videoaufzeichnungen. Tatwerkzeuge konnten vor Ort nicht festgestellt werden. In beiden Fällen leitete die Bundespolizei Ermittlungsverfahren ein.

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