Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei verhaftet gesuchten Straftäter am Flughafen Münster/Osnabrück

Greven (ots)

Beamte der Bundespolizei haben am Mittwochabend (24. Juni) einen gesuchten Straftäter am Flughafen Münster/Osnabrück verhaftet.

Der Gesuchte wurde bei der Ausreisekontrolle eines Fluges nach Antalya vorstellig. Im Rahmen der Kontrolle stellte ein Beamter der Bundespolizei fest, dass ein Haftbefehl gegen den Deutschen vorliegt. Das Amtsgericht Steinfurt hatte den 40-jährigen im März 2022 wegen Trunkenheit im Verkehr in Tateinheit mit Fahren ohne Fahrerlaubnis zu einer Freiheitsstrafe von 3 Monaten auf Bewährung verurteilt. Da er gegen die Bewährungsauflagen verstoßen hatte, wurde die Bewährung widerrufen und durch die Staatsanwaltschaft Münster ein Haftbefehl ausgestellt.

Der Lüdinghausener wurde in eine JVA eingeliefert.

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