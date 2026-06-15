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Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Nach Fahrraddieb gefahndet - Landes- und Bundespolizei arbeiten Hand in Hand

Duisburg (ots)

Durch die Zusammenarbeit von Landes- und Bundespolizei konnte gestern Abend (14. Juni 2026) ein Fahrraddieb im Duisburger Stadtgebiet festgenommen werden. Der Mann hatte zuvor im Hauptbahnhof ein hochwertiges E-Bike entwendet. Die Videoüberwachung wies den Kolleginnen und Kollegen den Weg.

Gegen 21.20 Uhr erstattete ein 32-jähriger Geschädigter Anzeige beim Bundespolizeirevier Duisburg. Er hatte sein E-Bike (Wert ca. 3.500 Euro) verschlossen vor einem Schnellrestaurant im Hauptbahnhof abgestellt und kurz darauf das Fehlen des Rades bemerkt. Die Auswertung der Videoüberwachung zeigte den Diebstahl sowie die anschließende Flucht des Täters mit dem Fahrrad in Richtung des Duisburger Stadtgebietes.

Die Bundespolizei leitete umgehend eine Mitfahndung unter Einbindung des Polizeipräsidiums Duisburg ein. Im Zuge der Fahndungsmaßnahmen gelang es Einsatzkräften der Landespolizei wenig später, den 34-jährigen marokkanischen Staatsangehörigen im Stadtgebiet festzustellen und vorläufig festzunehmen. Das entwendete Bike wurde sichergestellt.

Ermittlungen ergaben, dass der Beschuldigte keinen festen Wohnsitz im Bundesgebiet hat und sich zudem unerlaubt im Bundesgebiet aufhält. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren wegen Diebstahls sowie wegen des Verstoßes gegen das Aufenthaltsgesetz eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeidirektion Sankt Augustin
Bundespolizeiinspektion Düsseldorf
Pressestelle
POMin Elisa-Maria Halbach
Telefon: +49 (0) 211 179276-151
Mobil: +49 (0) 175 4338127
E-Mail: presse.d@polizei.bund.de
X (Twitter): @BPOL NRW
www.bundespolizei.de

Bismarckstraße 108
40210 Düsseldorf


Weitere Informationen erhalten Sie unter www.bundespolizei.de oder
unter oben genannter Kontaktadresse.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell

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