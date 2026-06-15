Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Fahndungserfolge für die Bundespolizei

Aachen (ots)

Zwei besondere Fahndungserfolge konnte die Bundespolizei in Aachen am Wochenende feststellen.

Am frühen Freitag konnten Beamte einen 46-jährigen Rumänen auf der Autobahn 4 nach erfolgter Einreise aus den Niederlanden anhalten und kontrollieren. Beim Blick in das Fahrzeug erkannten die Beamten eine geöffnete Bierdose bei dem Fahrzeugführer. Der Geruch im Fahrzeug erhärtete den Verdacht nach Alkoholkonsum. Ein durchgeführter Alkoholtest vor Ort ergab 1,76 Promille. Der Fahrer wurde zuständigkeitshalber der Autobahnpolizei übergeben.

Am Samstagvormittag kontrollierten Beamte am Aachener Hauptbahnhof einen 47-jährigen Polen. Dieser sah das Bezahlen von Zugtickets offensichtlich als optional an. Gegen ihn lagen fünf Fahndungsausschreibungen vor. An diesen ist zu erkennen, dass er in ganz Deutschland beim Erschleichen von Leistungen erwischt wurde. Die Ausschreibungen waren aus Hessen, Niedersachsen, Bremen, NRW und Sachsen und alle waren innerhalb der letzten vier Monate datiert.

Hier wurde die ladungsfähige Adresse notiert und den jeweiligen Behörden gemeldet. Die Person durfte nach Abschluss aller Maßnahmen den Bahnhof zu Fuß verlassen.

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