Bundespolizeidirektion Sankt Augustin
BPOL NRW: Bundespolizei vollstreckt Haftbefehl auf dem Rastplatz Kalbecker Forst
Kleve - Goch - Weeze (ots)
Am Sonntagnachmittag, 14. Juni 2026 kontrollierte die Bundespolizei einen 41-jährigen Türken nach erfolgter Einreise aus den Niederlanden auf der Bundesautobahn 57 am Rastplatz Kalbecker Forst. Bei der Überprüfung seiner Personalien in den polizeilichen Fahndungssystemen stellte sich heraus, dass er mit einem Vollstreckungshaftbefehl der Staatsanwaltschaft Essen wegen Betruges gesucht wird. Hiernach ist eine Geldstrafe in Höhe von 540 Euro plus 91,50 Euro Kosten zu bezahlen oder ersatzweise 10 Tage Haft zu verbüßen. Der Gesuchte konnte die Geldstrafe noch vor Ort bezahlen und seine Reise fortsetzen.
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