Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei vollstreckt Haftbefehl im internationalen Reisebus

Kleve - Kempen - Elmpt (ots)

Bereits am Freitagnachmittag, 12. Juni 2026, kontrollierte die Bundespolizei Reisende im internationalen Reisebus von Den Haag nach Frankfurt auf der Bundesautobahn 52 an der Anschlussstelle Elmpt. Hierbei wurden auch die Personalien eines 36-jährigen Eritreers überprüft. Die Staatsanwaltschaft Freiburg am Breisgau suchte ihn mit einem Vollstreckungshaftbefehl wegen Beleidigung. Hiernach hat er auf Grund eines Strafbefehls des Amtsgerichtes Müllheim 300 Euro plus 81 Euro zu bezahlen. Die Bundespolizei nahm den Gesuchten fest und brachte ihn zum Bundespolizeirevier Kempen. Ein Freund des Verhafteten bezahlte die Strafe, sodass dem Mann die ihm zu erwartende Ersatzfreiheitsstrafe von 30 Tagen erspart blieb und er weiterreisen durfte.

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