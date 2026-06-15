Bundespolizeidirektion Sankt Augustin
BPOL NRW: Bundespolizei verhaftet verurteilten Betrüger und zieht Geldstrafe ein
Düsseldorf (ots)
Während der Ausreisekontrolle eines Fluges nach Izmir/Türkei stellten die Beamten der Bundespolizei am Flughafen Düsseldorf am vergangenen Samstagabend (13.06.2026) einen Niederländer fest, der zur Fahndung ausgeschrieben war. Der 34-Jährige wurde von der Staatsanwaltschaft Kleve gesucht. Im Januar dieses Jahres hatte diese einen Haftbefehl wegen Betruges gegen den im Februar 2025 rechtskräftig Verurteilten erlassen. Da er sich auf die ergangene Strafantrittsladung nicht gestellt hatte, wurde die Fahndung veranlasst.
Doch die Ersatzfreiheitsstrafe in Höhe von zehn Tagen konnte der in den Niederlanden lebende Mann abwenden, indem er die Geldstrafe in Höhe von 800 Euro vor Ort bei der Bundespolizei beglich. Danach wurde ihm die Ausreise gestattet.
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