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Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei stellt Amphetamine bei Zeugin sicher

Dortmund (ots)

Im Rahmen der Ermittlungen zu einer körperlichen Auseinandersetzung kontrollierten Bundespolizisten am Dortmunder Hauptbahnhof eine 43-jährige deutsche Staatsangehörige. Die Frau wurde am 12. Juni gegen 23:15 Uhr zur weiteren Sachverhaltsklärung dem Bundespolizeirevier Dortmund zugeführt. Bei der Durchsuchung ihrer mitgeführten Gegenstände fanden die Beamten Amphetamine. Die 43-Jährige und ein weiterer Beteiligter gaben an, dass die Betäubungsmittel ihnen gemeinsam gehören würden. Die Bundespolizisten beschlagnahmten die Betäubungsmittel, belehrten die Beschuldigten und leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz ein. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden die Beteiligten entlassen.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeidirektion Sankt Augustin
Bundespolizeiinspektion Dortmund
Pressestelle
Björn Dahle
Telefon: 49 (0) 231/ 56 22 47 - 1012
Mobil: +49 (0) 173/ 71 50 710
E-Mail: presse.do@polizei.bund.de
X (Twitter): @BPOL NRW

Untere Brinkstraße 81-89
44141 Dortmund

www.bundespolizei.de

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.bundespolizei.de oder
unter oben genannter Kontaktadresse.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell

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