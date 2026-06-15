Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei vollstreckt Haftbefehl an der Bundesautobahn 61

Kleve - Kempen - Nettetal (ots)

Am Samstagmorgen, 13. Juni 2026, kontrollierte die Bundespolizei einen 41-jährigen Bulgaren nach erfolgter Einreise aus den Niederlanden auf der Bundesautobahn 61 an der Anschlussstelle Nettetal. Die Überprüfung seiner Personalien in den polizeilichen Datenbänken ergab einen Fahndungstreffer der Staatsanwaltschaft Wiesbaden. Hiernach hat der Mann noch eine Geldstrafe in Höhe von 1000 Euro plus 81 Euro Kosten wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis zu begleichen. Durch Zahlung des erforderlichen Geldbetrages konnte der Gesuchte die ihm drohende Ersatzfreiheitsstrafe von 10 Tagen abwenden und weiterreisen.

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