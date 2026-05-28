Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei vollstreckt Haftbefehl an der Raststätte Knauheide auf der Bundesautobahn 3

Kleve- Emmerich- Elten (ots)

Am Mittwochabend, den 27. Mai 2026, hat die Bundespolizei auf der Raststätte Knauheide bei Elten an der Bundesautobahn 3 einen gesuchten Mann festgenommen. Der 46-jährige polnische Staatsangehörige war als Fahrgast in einem Reisebus aus den Niederlanden eingereist und konnte den Beamten seine polnische Identitätskarte vorlegen. Eine Überprüfung der Personalien ergab, dass gegen ihn zwei Vollstreckungshaftbefehle der Staatsanwaltschaft Dresden aufgrund von Körperverletzungsdelikten vorlagen. Demnach muss der Verurteilte noch eine Geldstrafe in Höhe von insgesamt 4157,12 Euro bezahlen. Alternativ stand eine Ersatzfreiheitsstrafe von 65 Tagen im Raum. Da der Pole die geforderte Summe nicht begleichen konnte, wurde er festgenommen und zur Verbüßung der Haftstrafe in die Justizvollzugsanstalt Kleve gebracht.

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