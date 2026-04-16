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Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei stellt Gesuchten in Siegen fest

Siegen (ots)

Am gestrigen Abend (15. April) kontrollierten Beamte einen 43-Jährigen. Gegen ihn lag ein Haftbefehl vor.

Gegen 17:30 Uhr trafen die Einsatzkräfte den Deutschen an und unterzogen ihn einer Kontrolle. Beim Abgleich der Personalien stellten sie fest, dass die Staatsanwaltschaft Koblenz den Mann wegen des Missbrauchs von Nothilfeeinrichtungen zu einer Geldstrafe von 521 Euro oder einer Ersatzfreiheitsstrafe von elf Tagen verurteilt hatte. Der Wohnungslose gab an, den Betrag zahlen zu wollen und benachrichtigte seine Lebensgefährtin. Diese erschien kurz darauf auf der Dienststelle der Bundespolizei und brachte dem 43-Jährigen das Geld vorbei. So konnte der Gesuchte seinen Tag schließlich in Freiheit beenden.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeidirektion Sankt Augustin
Bundespolizeiinspektion Köln
Pressestelle
Paula Feierabend

Telefon: +49 (0) 221 16093-1400
Mobil: +49 (0) 173 56 21 045
E-Mail: presse.k@polizei.bund.de
X (Twitter): @BPOL NRW

Gereonstraße 43-65
50670 Köln
www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell

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