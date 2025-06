Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Ladendieb wehrt sich mit dem Ellbogen gegen Detektiv - Bundespolizei stellt Tatverdächtigen

Dortmund (ots)

Am 12. Juni stellte ein Sicherheitsmitarbeiter eines Drogeriemarkts einen mutmaßlichen Ladendieb fest. Als er ihn in das Büro bitten wollte, versuchte dieser zu flüchten und schlug nach dem Detektiv.

Gegen 12:35 Uhr alarmierte der Angestellte die Bundespolizei am Dortmunder Hauptbahnhof und bat um Unterstützung. Dieser hatte über die Videoüberwachung beobachtet, wie ein Mann die Filiale betrat, zielstrebig auf das Regal mit den Getränken zuging, sich zwei Dosen in die Tasche steckte und das Geschäft umgehend wieder verließ. Als der 36-jährige Deutsche den 43-jährigen Ukrainer am Verlassen der Filiale hindern wollte, hielt er ihn am Arm fest. Der Ukrainer versuchte, sich loszureißen, und schlug mit dem Ellenbogen in Richtung des Mitarbeiters. Dieser konnte ausweichen und wurde nicht getroffen. Die eingetroffene Streife der Bundespolizei Dortmund brachte den in Rosbach wohnhaften Mann zur Sachverhaltsklärung und zur Durchführung eines freiwilligen Atemalkoholtests auf die Dienststelle. Der Test ergab einen Wert von über 1,2 Promille. Nachdem die Identität des bereits polizeibekannten Mannes zweifelsfrei feststand, entließen die Beamten ihn nach erfolgter Belehrung wieder. Die Ware verblieb in der Filiale.

Die Bundespolizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung und räuberischem Diebstahl ein.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell