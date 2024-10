BPOL NRW: Während Kontrolle verleumdet Frau mehrfach Bundespolizisten

Hagen (ots) - In der Nacht von Donnerstag auf Freitag (25. Oktober) sollen Unbekannte einen Mann am Hagener Hauptbahnhof geschlagen haben. Anschließend ergriffen diese die Flucht. Bundespolizisten befragten die Zeugen. Gegen 00:15 Uhr wurden Bundespolizisten über eine Schlägerei zwischen mehreren Personen am ...

mehr