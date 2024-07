Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei nimmt 19- und 24-Jährigen nach Ladendiebstahl fest

Dortmund - Schöppingen - Münster (ots)

Am gestrigen Abend (11. Juli) entwendeten zwei Männer gemeinsam mehrere Produkte in einer Drogeriefiliale im Hauptbahnhof Dortmund. Einer von ihnen trug währenddessen einen Spitzzange zugriffsbereit in seiner Tasche. Bundespolizisten verhafteten die Polizeibekannten.

Gegen 20:30 Uhr wurde das Bundespolizeirevier Dortmund über einen Ladendiebstahl in einem Drogeriegeschäft im Dortmunder Hauptbahnhof informiert. Vor Ort trafen die Einsatzkräfte auf die zwei Tatverdächtigen sowie auf den Ladendetektiv der Filiale. Der Mitarbeiter gab an, dass er beobachtet habe, wie der 19- und der 24-Jährige Ware aus dem Regal genommen und diese in einer gemeinsamen Tasche verstaut haben. Anschließend sollen die Männer den Kassenbereich passiert haben, ohne zu bezahlen. Bei dem Stehlgut handelte es sich um Kosmetikartikel im Wert von rund 30,- Euro. Bei einer Durchsuchung der mutmaßlichen Diebe, fanden die Beamten bei dem tunesischen Staatsbürger (19) eine Spitzzange zugriffsbereit in seiner Bauchtasche auf. Diese stellten die Polizisten sicher.

Die Identitäten der Männer aus Schöppingen (19) und Münster (24) wurden durch einen Datenabgleich zweifelsfrei festgestellt. Ermittlungen ergaben, dass der algerische Staatsangehörige (24) sowie der Tunesier (19) sich unerlaubt im Bundesgebiet aufhalten. Nach Rücksprache mit der zuständigen Kriminalwache wurden die Beschuldigten zur Verfügung des Ausländeramtes vorläufig festgenommen.

Als die Bundespolizisten die Männer in das Polizeigewahrsam Dortmund verbachten, beleidigte und bedrohte der 19-Jährige die Einsatzkräfte mehrfach. Die Tatverdächtigen werden sich nun wegen Diebstahls mit Waffen und des unerlaubten Aufenthaltes im Bundesgebiet verantworten müssen. Gegen den Mann aus Schöppingen leiteten die Beamten zudem ein Ermittlungsverfahren wegen Bedrohung und Beleidigung ein.

