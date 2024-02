BPOL NRW: International gesucht - Bundespolizei vollstreckt Haftbefehl

Düsseldorf (ots) - Bundespolizisten kontrollierten am Samstagmorgen (3. Februar) um 9.50 Uhr einen Mann im Düsseldorfer Hauptbahnhof. Aufgrund von Körperverletzungsdelikten wurde nach dem Verurteilten per Haftbefehl gesucht. Nach der Festnahme wurde er in die nächste Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Bundespolizisten stellten bei der Personalienüberprüfung des ...

mehr