BPOL NRW: Unbekannte greifen 15-Jährigen an - Bundespolizei sucht nach Zeugen

Bochum (ots) - Am Samstagvormittag (25. November) wurde ein Mann bei der Bundespolizei am Hauptbahnhof Bochum vorstellig. Kurz darauf griff er die Bundespolizisten an, beschimpfte und bedrohte diese. Gegen 11:20 Uhr suchte ein 35-Jähriger die Bundespolizeiwache am Bochumer Hauptbahnhof auf und bat um Hilfe, da sein Freund über Schmerzen klagen würde. Die ...

mehr