Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Neuss Hauptbahnhof - 25-Jähriger leistet Widerstand gegen Zivilkräfte der Bundespolizei

Neuss (ots)

Zivile Kräfte der Bundespolizei bemerkten am Mittwochnachmittag (19. Juli), um 14.00 Uhr, in der S8 in Richtung Mönchengladbach einen Mann (25), der mehrfach Frauen belästigte. Als sie sich als Polizisten zu erkennen gaben, rastete der 25-Jährige aus und schlug und trat um sich. Eine Festnahme erfolgte.

Nach dem der 25-jährige Marokkaner bereits mehrfach Frauen in der S8 belästigte, schritten Zivilbeamte der Bundespolizei beim Halt in Neuss ein, gaben sich zu erkennen und erteilten dem Mann einen Platzverweis für den Bahnhof. Diesem widersetzte er sich und beleidigte die Beamten. Als die Bundespolizisten den Platzverweis durchsetzen wollten, trat er nach den Beamten und schlug seinen Kopf gegen ein parkendes Fahrzeug und auf den Asphalt. Mit dem Dienstfahrzeug verbrachten die Beamten den Renitenten zur Wache nach Düsseldorf. Während des Transportes bespuckte und beleidigte der 25-Jährige die eingesetzten Beamten.

Eine Richterin ordnete an, dass der Tatverdächtige zunächst im Gewahrsam des Amtsgerichtes untergebracht und im weiteren Verlauf über seine Freiheitsentziehung entschieden wird. Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren wegen des Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte, des tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte, der Körperverletzung, der Beleidigungen sowie der Sachbeschädigung eingeleitet. Die Beamten blieben unverletzt.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell