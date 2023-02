Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Zivilfahnder der Bundespolizei erwischen Ladendieb mit fremdem Mobiltelefon

Gestern Morgen beobachteten Zivilfahnder der Bundespolizei einen Ladendieb im Kölner Hauptbahnhof beim Diebstahl von Waren. Außerdem hatte er ein Handy dabei, welches offensichtlich nicht ihm gehörte.

Am 31.01.2023 gegen 07:20 Uhr fiel zivil gekleideten Bundespolizisten der Fahndungs- und Ermittlungsgruppe Taschendiebstahl (FEG TD) ein Marokkaner ins Auge. Sie beobachteten, wie er sich in einer Drogeriekette im Bahnhof Rasierartikel (Wert: ca. 30 Euro) einsteckte und versuchte damit zu fliehen.

Sie hielten den 39-Jährigen aus Düren fest, der sich vor Ort nicht ausweisen konnte. Auf der Dienststelle stellten die Beamten mittels Fingerabdruckscan die Identität fest. Außerdem fanden sie ein fremdes Mobiltelefon auf. Er gab in französischer Sprache an, das Handy gefunden zu haben. Das Handy wurde sichergestellt und die Polizisten leiteten Strafverfahren wegen "Diebstahl" und "Unterschlagung" ein - weitere Ermittlungen zum Smartphone dauern an.

