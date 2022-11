Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Mehrfach gestohlen - Bundespolizei stellt Wiederholungstäter

Essen (ots)

Am Samstagvormittag (19. November) stellten Bundespolizisten einen Mann gleich zweimal nach vorher begangenen Diebstahlshandlungen im Essener Hauptbahnhof. Der Polizeibekannte wurde auf Anordnung des Amtsgerichts in Haft genommen.

Gegen 11 Uhr sprach ein Mann Bundespolizisten während ihres Streifengangs im Hautbahnhof Essen an und teilte diesen mit, dass ein Mann zuvor in einer Filiale Ware entwendet haben soll. Die Beamten trafen auf den polizeibekannten 45-Jährigen, welcher vier Kaffeepackungen, sowie eine Tasche mit originalverpackten Süßwaren mit sich führte. Die Einsatzkräfte befragten den marokkanischen Staatsbürger zu der Herkunft der Ware. Dabei gab er an, diese von einem Bekannten erworben zu haben.

Bei einer Durchsuchung des Mannes stellten die Polizisten neben den zehn Pralinenschachteln, eine EC-Karte einer Geschädigten, sowie elf Packungen mit Sammelstickern fest. Der Essener äußerte, dass er die Geldkarte vor ca. zwei Wochen aufgefunden und die anderen Gegenstände ebenfalls käuflich erworben habe. Als die Beamten den Mann mit dem Verdacht des Diebstahls konfrontierten, wurde er sichtlich nervös. Die aufgefundenen Gegenstände wurden sichergestellt.

Eine Videoauswertung des Geschäfts ergab, dass der 45-Jährige dieses betreten und kurze Zeit später mit der besagten Ware wieder verlassen hatte.

Beim Verlassen der Wache beleidigte der Mann die Beamten in deutscher und arabischer Sprache.

Kurze Zeit später, gegen 12 Uhr, brachten die Bundespolizisten das Diebesgut zurück zu der Filiale. Dabei teilte ihnen eine Mitarbeiterin mit, dass der 45-Jährige erneut Kaffee entwendet habe. Eine sofortige Videoauswertung zeigte, dass der Mann unmittelbar nach dem Verlassen der Bundespolizeiwache den Laden nochmals aufsuchte.

Die Beamten stellten den Tatverdächtigen im Hauptbahnhof und durchsuchten ihn. Hierbei konnte jedoch kein Stehlgut aufgefunden werden. Der Mann ist bereits wegen diverser Diebstahlshandlungen bekannt. Eine Richterin des Amtsgerichts Essen ordnete daraufhin die Festnahme an, sowie eine Haftvorführung am heutigen Tag. Der 45-Jährige wurde in das Gewahrsam der Polizei Essen gebracht.

Die gesamte Schadenshöhe beläuft sich auf ca. 250 Euro. Die Bundespolizisten leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen des besonders schweren Fall des Diebstahls, Unterschlagung, Hehlerei und Beleidigung ein.

