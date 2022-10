Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei vollstreckt Haftbefehl - 180 Tage Freiheitsstrafe

Bild-Infos

Download

Aachen (ots)

Am Montagmorgen hat die Bundespolizei an der Henricistraße einen Fernreisebus aus Maastricht/NL kontrolliert und einen 29-jährigen Iraker festgenommen.

Er wurde von der Staatsanwaltschaft in Konstanz wegen Verstoßes gegen das Aufenthaltsgesetz gesucht. Der 29-Jährige war in der Vergangenheit mehrmals unerlaubt nach Deutschland eingereist und deswegen vom Amtsgericht in Konstanz zu einer Geldstrafe von 1800,- Euro verurteilt worden. Da er inzwischen untergetaucht war und nicht mehr für die Justiz erreichbar, wurde er mit einem Strafvollstreckungshaftbefehl gesucht. Da der Betroffene die Geldstrafe in Höhe von 1800,- Euro nicht zahlen konnte, wurde die ersatzweise verhängte Freiheitsstrafe von 180 Tagen gegen ihn vollstreckt. Der 29-Jährige ist nach seiner Festnahme in die Justizvollzugsanstalt in Aachen eingeliefert worden.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell