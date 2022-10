Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: 17-jähriger Ladendieb von Bundespolizei mit Falschgeld erwischt

Aachen (ots)

Am Montagabend wurde die Leitstelle der Bundespolizei über einen Ladendiebstahl in einer Drogeriefiliale am Hauptbahnhof Aachen in Kenntnis gesetzt. Es wurde sofort eine Streife zu der Filiale entsandt. Dort kam ihnen schon ein Mitarbeiter entgegen, der von dem Diebstahl berichtete. Im Rahmen der Nahbereichsfahndung fanden die Beamten den vermeintlichen Täter in einer Vierergruppe Jugendlicher auf dem Vorplatz des Aachener Hauptbahnhofes auf. Bei der Kontrolle des Hauptverdächtigen wurden bei ihm diverses Diebesgut aufgefunden. Darunter war auch ein Smartphone eines bekannten Handyherstellers, welches von der Kreispolizeibehörde Düren als gestohlen gemeldet war. Bei der weiteren Durchsuchung wurde bei dem 17-Jährigen aus Ghana noch über 50 Banknoten an Falschgeld aufgefunden. Bei einer näheren Recherche konnten die Beamten feststellen, dass es sich hier nicht um einen Einzelfall des Jugendlichen handelte. Er wurde vorläufig festgenommen und mit den sichergestellten Gegenständen zur Wache am Hauptbahnhof verbracht. Hier wurde die Kriminalpolizei am Polizeipräsidium Aachen verständigt, der man wenig später den Jugendlichen übergeben hatte. Ihn erwartet jetzt ein Strafverfahren wegen des Verschaffens von Falschgeld und wegen des Diebstahls der Ladenartikel sowie des Handys. Diesbezüglich laufen zurzeit noch die Ermittlungen bei der Kriminalpolizei. Gegen seine drei deutschen Begleiter wurden auch Strafverfahren wegen des Diebstahls eröffnet. Sie stehen auch im Verdacht mehrere Gegenstände aus der Filiale am Hauptbahnhof entwendet zu haben.

