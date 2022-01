Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: 2 Haftbefehle und 1 Messer - Bundespolizisten nehmen Gesuchten im Recklinghäuser Hauptbahnhof fest

Recklinghausen - Gelsenkirchen (ots)

Gestern Abend (27. Januar) hielten Bundespolizisten im Recklinghäuser Hauptbahnhof einen 45-Jährigen an. Dabei stellten sie fest, dass gleich zwei Staatsanwaltschaften nach dem Mann suchten.

Gegen 21:30 Uhr bestreiften Einsatzkräfte der Bundespolizei den Hauptbahnhof in Recklinghausen. Dort kontrollierten sie einen Gelsenkirchener. Die Beamten ermittelten, dass die Staatsanwaltschaft Essen den Mann per Haftbefehl sucht. Der türkische Staatsangehörige soll im Jahr 2020 in einem Supermarkt Ware im Wert von über 500 Euro entwendet haben. Da der Mann der Gerichtsverhandlung fernblieb, wurde er zur Fahndung ausgeschrieben.

Auch die Staatsanwaltschaft Münster suchte nach dem 45-Jährigen. Grund hierfür ist, dass er in Lengerich mehrere Diebstahlshandlungen begangen haben soll. In einem Fall führte er ein gefährliches Messer mit sich. Da er auch in diesem Fall der Verhandlungen fernblieb, ordnete das Amtsgericht Tecklenburg die Verhaftung an.

Der Angeklagte ließ sich durch die Bundespolizisten widerstandslos festnehmen Bei einer Durchsuchung fanden sie auch diesmal bei dem Mann ein gefährliches Messer. Dieses wurde sichergestellt.

Die Polizisten leiteten ein Strafverfahren wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz ein und brachten ihn in das Gewahrsam der Polizei in Recklinghausen.

