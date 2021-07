Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: 78-jähriges Opfer: Verdeckte Fahndungseinheit der Bundespolizei erwischt Taschendiebe in Flagranti

Bild-Infos

Download

Köln (ots)

Am Dienstagnachmittag (06. Juli) beobachteten zivile Bundespolizisten der Fahndungseinheit für Taschendiebstahl, wie zwei Männer aus Bosnien einer 78-jährigen Frau mit einem bekannten Trick die Geldbörse klauten. Die Polizisten nahmen die beiden Täter fest.

Am 06.07.2021 gegen 16 Uhr waren Beamte einer speziell angelegten Fahndungseinheit am Bahnhof Köln-Messe/Deutz im Einsatz. Sie beobachteten zwei Männer an der bereits gestoppten Rolltreppe. Diese postierten sich direkt am Treppenaufgang Richtung Straßenbahn und spähten Reisende, auf der Suche nach dem passenden Opfer, aus. Als eine ältere Dame an die Steintreppe herantrat, setzten sich die beiden Männer im Alter von 31 und 21 Jahren in Bewegung, die Fahnder wurden aktiv. Sie sahen wie der 31-Jährige nah an die Dame herantrat, seine Jacke als Sichtschutz für seinen Arm nutzte und das Portemonnaie aus der Handtasche entwendete. Der zweite Täter stand dicht hinter ihm und sorgte für einen Sichtschutz von außen. Weiterhin behielt er das Umfeld im Auge. Anschließend entfernten sich die beiden Richtung Ausgang. Einer der Fahnder eilte hinterher und gab sich mittels Dienstausweis zu erkennen. Ertappt, versuchte der Dieb die Geldbörse schnell und unauffällig durch Wegwerfen zu entsorgen - doch ohne Erfolg. Den Fahndern entging der Wurf des Portemonnaies nicht und sie nahmen die Täter vorläufig fest.

Die Bundespolizei übergab den Sachverhalt zuständigkeitshalber an die Landespolizei. Die beiden Männer mussten sich vor einem Richter verantworten und wurden bereits der JVA zugeführt.

Tipps der Bundespolizei zum Schutz gegen Taschendiebe:

- Nur so viel Bargeld und Zahlungskarten wie nötig mitnehmen. - Geld, Kreditkarten, Papiere immer in verschiedenen verschlossenen Innentaschen tragen. - Tasche immer mit Verschlussseite zum Körper tragen. - Im Gedränge auf Wertsachen und Tasche achten.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell