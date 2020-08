Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Nachwuchs bei der Bundespolizei in Köln: 18 neue Einsatzkräfte an Flughafen und Bahnhof

Die Bundespolizeiinspektionen Flughafen Köln/Bonn und Köln Hauptbahnhof heißen heute ihren Nachwuchs willkommen. 18 frischgebackene Polizistinnen und Polizisten begannen am heutigen Montag (31.08.2020) ihren Dienst.

Nach bis zu drei Jahren Ausbildung traten heute in der Bundespolizeiinspektion im Schatten des Kölner Domes sowie am Flughafen Köln/Bonn insgesamt 18 frischgebackene Polizistinnen und Polizisten im Alter von 20 bis 33 Jahren ihren Dienst an. acht Polizeimeisterinnen und Polizeimeister sowie ein Polizeikommissar wurden mit gebührendem Abstand und direkten Ausblick auf den Dom durch den stellvertretenden Inspektionsleiter Alfons Genreith begrüßt und vereidigt. In den folgenden zwei Tagen werden sie an ihrer neuen Dienststelle eingewiesen. Ab Donnerstag beginnt dann endlich der erste Tag in ihren Dienstgruppen, auf den sie so lange hingearbeitet haben.

In der Bundespolizeiinspektion am Flughafen Köln/Bonn traten ebenfalls neun Kolleginnen und Kollegen an. Der stellvertretende Inspektionsleiter der Dienststelle Markus Tolls hieß sie herzlich willkommen. Nach einer ausführlichen Einweisung in die Besonderheiten des Flughafens steht nächste Woche ihre Vereidigung an. Im Anschluss nehmen die Beamtinnen und Beamten ab dem 12. September ihren Dienst in den Dienstgruppen auf.

Beide Kölner Dienststellen freuen sich über den erneuten Personalzuwachs aus der Ausbildungsoffensive der Bundespolizei. Weitere Informationen zum Einstieg in den Polizeiberuf hält die Bundespolizei unter http://www.bundespolizei.de/karriere bereit.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell