Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Gesuchter Straftäter geht Bundespolizei ins Netz

Münster (ots)

Am 21.05.2020 wurde ein 39-jähriger Niederländer im Hauptbahnhof Münster durch eine Bundespolizeistreife angetroffen und kontrolliert. Hierbei stellte sich heraus, dass der Mann zur Festnahme durch die Staatsanwaltschaft Trier ausgeschrieben war.

Ermittlungen ergaben, dass gegen den in Österreich lebenden Mann ein Haftbefehl wegen Betruges in 16 Fällen vorlag. Die Beamten verhafteten den Straftäter und führten ihn nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen dem Haftrichter am Amtsgericht Münster vor.

