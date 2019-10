Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei nimmt am Hauptbahnhof Aachen von der Staatsanwaltschaft Aachen wegen Raubes gesuchten 29-Jährigen fest

Aachen (ots)

Beamte der Bundespolizei haben am Montagnachmittag am Hauptbahnhof in Aachen einen 29-jährigen Pakistaner festgenommen. Er wurde von der Staatsanwaltschaft Aachen wegen eines versuchten Raubdeliktes gesucht und war zur Festnahme ausgeschrieben. Des Weiteren wurde bei ihm ein hochwertiges Smartphone festgestellt, wofür er keinen Eigentumsnachweis erbringen konnte. Es wurde vor Ort sichergestellt. Der bereits wegen mehrerer Gewaltdelikte Polizeibekannte wurde festgenommen und zur Wache der Bundespolizei verbracht. Hier eröffnete man ihm den Untersuchungshaftbefehl der Staatsanwaltschaft Aachen. Nach Beendigung aller polizeilichen Maßnahmen wurde er in den Polizeigewahrsam des Polizeipräsidiums Aachen eingeliefert. Er wird am Dienstag dem Haftrichter vorgeführt werden.

