BPOL NRW: Kein rechtsfreier Raum für Fußballfans; starkes Signal der Bundespolizei Münster und Dortmund in Hamm Bundespolizei stellt Personalien von 57 Rot-Weiß-Essen Anhängern fest.

Hamm/Essen/Lippstadt (ots)

Bereits auf der Hinreise der Fußballanhänger des Vereins Rot-Weiß Essen zum Fußballspiel der Regionalliga West, SV Lippstadt - RW Essen, am Samstag, 09.03.19, kam es durch bisher noch unbekannte Fußballfans von RW Essen zu Sachbeschädigungen in der RE 11 von Soest nach Lippstadt. Betroffen ist hier die Fa. Abellio Rail NRW, die den Nahverkehr auf dieser Strecke betreibt.

Es wurden u. a. Spiegel im Zug zerkratzt, Farbe auf dem Boden verteilt und ähnliche Sachbeschädigungen begangen. Die Schadenshöhe muss hier noch ermittelt werden. Die im Zug installierten Kameras, die u. a. derartige Sachbeschädigungen verhindern sollen, aber auch in Notfallsituationen dem Zugführer ein wichtiges Hilfsmittel sind, wurden durch die Täter zuvor abgeklebt.

Nach Ende des Fußballspiels in Lippstadt stiegen 60 Fußballfans von Rot-Weiß-Essen in den IC 2152, für den diese Fußballanhänger allerdings keinen Fahrausweis gelöst hatten. Auch waren die Fans von RW Essen nicht bereit, im Zug nachzulösen.

Kurzerhand stellte die Bundespolizei Münster in enger Absprache mit der Bundespolizei Dortmund starke Einsatzkräfte der Bundespolizei in Hamm bereit, die bei der Ankunft des IC 2152 mit den RWE Anhängern 60 dieser so genannten Fußballfans aus dem Zug holten und insgesamt 57 Strafanzeigen wegen Schwarzfahrens (StGB 265a, Erschleichen von Leistungen) stellten.

Ein starkes Signal gegen "rechtsfreie Räume" im Fußballreiseverkehr

