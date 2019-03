Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: 2,3 Promille - Frauen auf dem Vorplatz nachgestellt - Bundespolizisten angegriffen

Dortmund (ots)

Erst soll ein 30-jähriger Mann zwei Frauen auf dem Vorplatz des Dortmunder Hauptbahnhofs nachgestellt haben. Später griff er in den Räumen der Bundespolizeiwache einen Beamten mit Faustschlägen an. Mit 2,3 Promille wurde er in das Polizeigewahrsam eingeliefert.

Gegen 00:30 Uhr (05. März) informierten zwei Frauen eine Streife der Bundespolizei, dass ein Mann ihnen nachstellen würde. Kurz darauf begab sich die in Rede stehende Person zu den Bundespolizisten. Da eine Kommunikation mit dem alkoholisierten und aggressiven Mann vor Ort nicht möglich war, wurde er zur Wache gebracht. Dort nahm er seine Fäuste hoch und griff einen Bundespolizisten an. Dieser überwältigte den Mann.

Bei der anschließenden Abnahme von Fingerabdrücken wehrte sich der 30-Jährige polnische Staatsangehörige ohne festen Wohnsitz so aggressiv, dass gleich drei Bundespolizisten die Maßnahme durchzusetzen mussten.

Da er mit 2,3 Promille erheblich alkoholisiert war, wurde er später in das Dortmunder Polizeigewahrsam eingeliefert. Die Bundespolizei leitete gegen den 30-Jährigen ein Strafverfahren wegen Widerstands gegen Polizeibeamte ein.

Rückfragen bitte an:



Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

Bundespolizeiinspektion Dortmund



Volker Stall



Telefon: 0231 562247-132

Mobil: +49 (0)173 7150710

E-Mail: presse.do@polizei.bund.de

Twitter: https://twitter.com/BPOL_NRW



Untere Brinkstraße 81-89

44141 Dortmund



www.bundespolizei.de



Weitere Informationen erhalten Sie unter www.bundespolizei.de oder

unter oben genannter Kontaktadresse.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell