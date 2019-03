Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei vereidigt 85 neue Laufbahnabsolventen/-innen am Düsseldorfer Flughafen

Bild-Infos

Download

Düsseldorf (ots)

Am 05. März 2019 begrüßten der Präsident der Bundespolizeidirektion Sankt Augustin Wolfgang Wurm und der Leiter der Bundespolizei am Düsseldorfer Flughafen, Leitender Polizeidirektor Helge Scharfscheer, 85 neue Kolleginnen und Kollegen, die nach erfolgreich bestandener Laufbahnprüfung ihren Dienst zukünftig am Düsseldorfer Flughafen versehen werden.

Vor Dienstaufnahme leisteten die neuen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ihren Diensteid mit dem Wortlaut:

"Ich schwöre das Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland und alle in der Bundesrepublik geltenden Gesetze zu wahren und meine Amtspflicht gewissenhaft zu erfüllen, so wahr mir Gott helfe".

In seiner Ansprache begrüßte Präsident Wolfgang Wurm die jungen Kolleginnen und Kollegen mit den Worten: "Ich freue mich, dass Sie sich den größten Flughafen in NRW als zukünftigen Arbeitsplatz gewählte haben".

Die 65 Männer und 20 Frauen, die zum größten Teil aus Nordrhein-Westfalen stammen, haben ihre 2 ½ jährige Ausbildung u.a. in den Ausbildungszentren der Bundespolizei in Bamberg und Oerlenbach (Bayern), Swisttal (NRW) und Eschwege (Hessen) absolviert.

Der Leiter der Bundespolizeiinspektion Flughafen Düsseldorf, Helge Scharfscheer, hieß die neuen Kolleginnen und Kollegen auch im Namen der anderen Beschäftigten der Dienststelle herzlich willkommen. "Sie kommen in Ihrer ersten Verwendung in ein interessantes, anspruchsvolles und internationales Betätigungsfeld der Bundespolizei. Machen Sie auch für sich persönlich etwas daraus".

Ab morgen werden die Kolleginnen und Kollegen für ihre zukünftige bundespolizeiliche Aufgabenwahrnehmung am Düsseldorfer Flughafen spezifisch und intensiv vorbereitet.

Rückfragen bitte an:



Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

Bundespolizeiinspektion Flgh. Düsseldorf

Anne Kister

Telefon: 0211 9518 108

E-Mail: presse.dus@polizei.bund.de

Twitter: https://twitter.com/BPOL_NRW

www.bundespolizei.de



Postfach 30 04 42

40404 Düsseldorf



Weitere Informationen erhalten Sie unter www.bundespolizei.de oder

unter oben genannter Kontaktadresse.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell