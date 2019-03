Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Offene Geldstrafe in Höhe von mehr als 22.000 Euro - Bundespolizei nimmt am Flughafen Köln/Bonn gesuchten Steuerhinterzieher fest

Köln/Bonn (ots)

Am vergangenen Samstag (2. März) haben Beamte der Bundespolizei am Flughafen Köln/Bonn einen 44-jährigen Mann festgenommen. Der deutsche Staatsangehörige wurde von der Staatsanwaltschaft Düsseldorf per Haftbefehl gesucht. Er hatte eine ihm verhängte Geldstrafe in Höhe von 48.000 Euro bislang nur zum Teil bezahlt. Zu dieser war er wegen Steuerhinterziehung in zwölf Fällen verurteilt worden.

Als der Gesuchte am Morgen des vergangenen Samstags von Köln/Bonn versuchte nach London auszureisen, ging er der Bundespolizei ins Fahndungsnetz. Bei der Grenzkontrolle stellten die Beamten fest, dass der 44-Jährige im Jahr 2013 zu einer Strafe von 600 Tagessätzen zu je 80 Euro verurteilt worden war. 22.160 Euro der Gesamtsumme hatte der Mann jedoch nicht bezahlt. Daher hatte ihn die Staatsanwaltschaft Düsseldorf zur Festnahme ausgeschrieben.

Der Mann wurde dem Polizeigewahrsam des Kölner Polizeipräsidiums überstellt, von wo aus er in die Justizvollzugsanstalt in Köln Ossendorf eingeliefert wurde.

Ihn erwarten 277 Tage Ersatzfreiheitsstrafe.

